Mariupol e acciaieria Azovstal, Zelensky: "Corridoio funziona" (Di domenica 1 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che per la prima volta ci sono stati due giorni di ''reale cessate il fuoco'' e il Corridoio umanitario per evacuare i civili dall'acciaieria Azovstal ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 1 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha detto che per la prima volta ci sono stati due giorni di ''reale cessate il fuoco'' e ilumanitario per evacuare i civili dall'...

