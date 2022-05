Cioffi: «Abbiamo l’amaro in bocca. Rigore? È quando l’arbitro fischia» (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa contro l’Inter. Le sue parole: PARTITA – «Contento della reazione, ma è quello che siamo noi. Il rammarico c’è perché Abbiamo preso un gol da piazzato, dove noi di solito siamo molto bravi. Il secondo gol poi è arrivato per una nostra via di mezzo, e non possiamo permettercelo. Nella ripresa Abbiamo corretto il tiro e faccio i complimenti ai ragazzi». PROSSIMA STAGIONE – «Ho tanta voglia di finire bene questa stagione e poi penserò alla prossima. Ora penso al Sassuolo, alla Spezia e alla Salernitana. La partita di oggi ripeto ci lascia l’amaro in bocca». OBIETTIVI FUTURI – «Cosa serve per migliorare lo decide la società. Di sicuro è possibile fare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 maggio 2022) . Le parole del tecnico dell’Udinese Gabriele, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa contro l’Inter. Le sue parole: PARTITA – «Contento della reazione, ma è quello che siamo noi. Il rammarico c’è perchépreso un gol da piazzato, dove noi di solito siamo molto bravi. Il secondo gol poi è arrivato per una nostra via di mezzo, e non possiamo permettercelo. Nella ripresacorretto il tiro e faccio i complimenti ai ragazzi». PROSSIMA STAGIONE – «Ho tanta voglia di finire bene questa stagione e poi penserò alla prossima. Ora penso al Sassuolo, alla Spezia e alla Salernitana. La partita di oggi ripeto ci lasciain». OBIETTIVI FUTURI – «Cosa serve per migliorare lo decide la società. Di sicuro è possibile fare ...

