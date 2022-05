1 maggio: sicurezza sul lavoro deve essere priorità (Di domenica 1 maggio 2022) In occasione della cerimonia di oggi il primo pensiero va a quei lavoratori che durante i periodi più bui del lockdown erano in prima linea: come ad esempio nella sanità, nei trasporti e nella grande distribuzione. Allo stesso tempo la giornata odierna deve essere un momento di riflessione sui temi legati alla sicurezza del lavoro, anche alla luce della recente visita del Presidente della Repubblica in regione. Questo il concetto espresso oggi a Trieste nel Palazzo della Prefettura dal governatore del Friuli Venezia Giulia nel corso della consegna delle “Stelle al merito del lavoro”, cerimonia che si è svolta alla presenza – tra le altre autorità civili, militari e religiose – del sindaco di Trieste e del prefetto Annunziato Vardé. Nell’emergenza pandemica, come ha spiegato il massimo esponente ... Leggi su udine20 (Di domenica 1 maggio 2022) In occasione della cerimonia di oggi il primo pensiero va a quei lavoratori che durante i periodi più bui del lockdown erano in prima linea: come ad esempio nella sanità, nei trasporti e nella grande distribuzione. Allo stesso tempo la giornata odiernaun momento di riflessione sui temi legati alladel, anche alla luce della recente visita del Presidente della Repubblica in regione. Questo il concetto espresso oggi a Trieste nel Palazzo della Prefettura dal governatore del Friuli Venezia Giulia nel corso della consegna delle “Stelle al merito del”, cerimonia che si è svolta alla presenza – tra le altre autorità civili, militari e religiose – del sindaco di Trieste e del prefetto Annunziato Vardé. Nell’emergenza pandemica, come ha spiegato il massimo esponente ...

