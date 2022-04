Ucraina, generale Chiapperini: “Ritirata Russia? Non raggiunti obiettivi iniziali” (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – “Uno degli obiettivi iniziali dei russi era la caduta del governo ucraino. L’attacco da più direzioni, compreso il movimento dalla BieloRussia su Kiev, è apparso inizialmente lo sforzo principale ed aveva proprio quello scopo. Non avendolo ottenuto e dovendo concentrare le forze su altre direttrici, negli ultimi giorni si sta assistendo ad una riarticolazione delle forze”. Lo afferma all’Adnkronos il generale Luigi Chiapperini, ex comandante del contingente multinazionale Nato in Afghanistan, che fu impegnato anche nella missione Kfor in Kosovo ed è membro del Centro Studi dell’Esercito, riguardo alla situazione del conflitto in Ucraina e alla Ritirata dei russi. L’esercito russo “non ha raggiunto quelli che sembravano essere gli ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) – “Uno deglidei russi era la caduta del governo ucraino. L’attacco da più direzioni, compreso il movimento dalla Bielosu Kiev, è apparso inizialmente lo sforzo principale ed aveva proprio quello scopo. Non avendolo ottenuto e dovendo concentrare le forze su altre direttrici, negli ultimi giorni si sta assistendo ad una riarticolazione delle forze”. Lo afferma all’Adnkronos ilLuigi, ex comandante del contingente multinazionale Nato in Afghanistan, che fu impegnato anche nella missione Kfor in Kosovo ed è membro del Centro Studi dell’Esercito, riguardo alla situazione del conflitto ine alladei russi. L’esercito russo “non ha raggiunto quelli che sembravano essere gli ...

