zazoomblog : Roma. Sequestrano e stuprano una ragazza e riprendono le violenze: a processo tre stranieri - #Roma. #Sequestrano… - CorriereCitta : Roma. Sequestrano e stuprano una ragazza e riprendono le violenze: a processo tre stranieri -

ilGiornale.it

Avrebbero abusato sessualmente per ore di una 29enne italiana, rinchiudendola nelle stanze di un Bed & Breakfast di Roma, riprendendo anche alcune fasi col cellulare. Per questo due ragazzi di origine ...Avrebbero abusato sessualmente per ore di una 29enne italiana, rinchiudendola nelle stanze di un Bed & Breakfast di Roma, riprendendo anche alcune fasi col cellulare. Per questo due ragazzi di origine ... Sequestrano e stuprano una ragazza romana: albanesi incastrati da un video Iniziato a Roma il processo contro tre giovani albanesi. Due sono accusati di sequestro di persona e violenza sessuale, il terzo di concorso morale. La vittima è una ragazza romana di 29 anni. Il gip ...Si sono conosciuti in un pub in una sera come tante tramite un amico, si sono scambiati qualche battuta, poi a fine serata avrebbero invitato la ragazza, di 27 anni, nel loro bed and breakfast sulla C ...