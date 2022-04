La nipote del presidente Joe Biden si sposa alla Casa Bianca (Di martedì 5 aprile 2022) Naomi Biden, figlia del figlio del presidente degli Stati Uniti, si sposerà in autunno nella dimora presidenziale. È il primo matrimonio del XXI secolo a Capitol Hill. Le ultime nozze celebrate qui erano state quelle della figlia di Nixon nel 1971 Leggi su vanityfair (Di martedì 5 aprile 2022) Naomi, figlia del figlio deldegli Stati Uniti, si sposerà in autunno nella dimora presidenziale. È il primo matrimonio del XXI secolo a Capitol Hill. Le ultime nozze celebrate qui erano state quelle della figlia di Nixon nel 1971

rubio_chef : Le armi vanno bene solo a chi è bianco e incarna l’ideale del buon cristiano, il resto che si fotta: dico bene? Gra… - StoCozzo : Mi è passato in tl un tweet dove si dice, in merito al comunicato di ieri, che @Anpinazionale non ammette le colpe… - TreTsun : RT @ANPIRomaPosti: #AlmaMariaRosé, famosa violinista austriaca di origine ebraica e nipote di #GustavMahler, venne arrestata dalla #Gestapo… - ANPIRomaPosti : #AlmaMariaRosé, famosa violinista austriaca di origine ebraica e nipote di #GustavMahler, venne arrestata dalla… - axelvassallo : RT @OscardiMontigny: Quando rifletto sull'accelerazione del nostro presente, penso spesso ad una conversazione che ebbi tempo fa con #TaraG… -