Fuggiti dall'Ucraina due milioni di bambini. A rischio di traffico illegale di minori (Di martedì 5 aprile 2022) "I militari russi hanno sparato a Mati 8 anni, a suo fratello di 4 anni Klim, e alla madre Magarita mentre cercavano di scappare dall'inferno di Bucha". Prova a dare un nome ad almeno due delle tante ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 aprile 2022) "I militari russi hanno sparato a Mati 8 anni, a suo fratello di 4 anni Klim, e alla madre Magarita mentre cercavano di scappare'inferno di Bucha". Prova a dare un nome ad almeno due delle tante ...

lunato57 : 2 anni fa Conte permise a Militari Russi di scorrazzare indisturbati in Italia. Pagando anche 3 milioni di €. Ora,… - LilloSpadaccino : @Darthulessa @malakan57 @apelsin_neru Ormai sono centinaia di dichiarazioni fatte a giornalisti di tutto il mondo d… - TristanAncona : @Ferdina66800856 @SaliSimone No, è solo l'altro ieri, pochi mesi fa siamo fuggiti dall'Afghanistan come conigli, da… - gaetano_fortini : @igorbrickil5S Ci sono decine di testimonianze, anche di italiani fuggiti dall’Ucraina, delle atrocità commesse dai… - Laila76913893 : RT @pietro_busacca: @contu_f @Faggio4 @SimonellaD @Laila76913893 @lucianocapone Renzi non ha mai detto che fosse sbagliato andar via da que… -