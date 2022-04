E’ morto il padre di Patrick Pugliese: l’addio pieno di rimpianti (Di martedì 5 aprile 2022) Una foto e le parole più dolorose, così Patrick Pugliese dà l’addio al padre, annuncia la sua morte e forse solo adesso si rende conto che ha perso tempo. Poche frasi sul suo profilo Instagram ma l’ex gieffino dice molto del legame con il suo papà. Di papà Osvaldo Patrick Pugliese ha parlato più volte raccontando che erano molto simili e che i suoi ricordi durante l’infanzia sono quelli di un genitore allegro e positivo. In tantissimi in queste ore stanno scrivendo parole di conforto a Patrick; tanti i cuori per commentare le sue parole al papà che adesso non c’è più. Anche la sua ex compagna, Martina Pascutti, gli resta vicino; l’ex coppia ha avuto un figlio. Patrick Pugliese l’ultimo saluto a papà Osvaldo Le parole di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 5 aprile 2022) Una foto e le parole più dolorose, cosìdàal, annuncia la sua morte e forse solo adesso si rende conto che ha perso tempo. Poche frasi sul suo profilo Instagram ma l’ex gieffino dice molto del legame con il suo papà. Di papà Osvaldoha parlato più volte raccontando che erano molto simili e che i suoi ricordi durante l’infanzia sono quelli di un genitore allegro e positivo. In tantissimi in queste ore stanno scrivendo parole di conforto a; tanti i cuori per commentare le sue parole al papà che adesso non c’è più. Anche la sua ex compagna, Martina Pascutti, gli resta vicino; l’ex coppia ha avuto un figlio.l’ultimo saluto a papà Osvaldo Le parole di ...

Marco_Panck : @LoryMice E comunque no, non è per niente dignitoso bere il piscio di altri come se fosse vino buono. Per far soldi… - apocalittica : RT @Carlino_Forli: Covid, padre morto in ospedale: poco rispetto per la salma - Teo_Black_Mamba : @MaxGrimandi @B0099 @ladyonorato @YouTube Vallo a raccontare alla sig.ra che deve ancora recuperare il corpo del pa… - p3nemolle : @FTuidder @FcInterNewsit Tuo padre ti ha fatto cadere a peso morto dalla culla non c'è altra spiegazione, così anch… - MarcoRCapelli : RT @Carlino_Forli: Covid, padre morto in ospedale: poco rispetto per la salma -