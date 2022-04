Covid e Pasqua: dai viaggi ai ristoranti, ecco le regole (Di martedì 5 aprile 2022) Per gli spostamenti nelle vacanze di Pasqua (17 aprile) servirà il green pass base (anche tampone) se si viaggia in aereo, in treno o in nave. L’accesso è libero ad alberghi e strutture ricettive, musei, negozi e parchi divertimento. Green pass (base) per i ristoranti al chiuso Leggi su ilsole24ore (Di martedì 5 aprile 2022) Per gli spostamenti nelle vacanze di(17 aprile) servirà il green pass base (anche tampone) se sia in aereo, in treno o in nave. L’accesso è libero ad alberghi e strutture ricettive, musei, negozi e parchi divertimento. Green pass (base) per ial chiuso

