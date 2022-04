13° anniversario del sisma, torna la fiaccolata commemorativa per le strade dell'Aquila (Di martedì 5 aprile 2022) L'Aquila - Alla vigilia del 13/o anniversario del sisma che nel 2009 ha devastato il territorio del Comune dell'Aquila e di altri 56 comuni limitrofi, causando la perdita di 309 vite umane, torna, in programma stasera lungo un percorso di 1.750 metri, la fiaccolata commemorativa a cura del Comitato dei Familiari e del Comune: l'iniziativa era stata sospesa per due anni a causa della pandemia. Il ritrovo è fissato alle 21 nell'area antistante il tribunale, in via XX Settembre. Dopo la sosta davanti all'ex Casa dello Studente, l'arrivo è previsto al Parco della Memoria, a piazzale Paoli, dove verrà data lettura dei nomi delle vittime e sarà acceso da uno degli atleti ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 5 aprile 2022) L'- Alla vigilia del 13/odelche nel 2009 ha devastato il territorio del Comunee di altri 56 comuni limitrofi, causando la perdita di 309 vite umane,, in programma stasera lungo un percorso di 1.750 metri, laa cura del Comitato dei Familiari e del Comune: l'iniziativa era stata sospesa per due anni a causaa pandemia. Il ritrovo è fissato alle 21 nell'area antistante il tribunale, in via XX Settembre. Dopo la sosta davanti all'ex Casao Studente, l'arrivo è previsto al Parcoa Memoria, a piazzale Paoli, dove verrà data lettura dei nomie vittime e sarà acceso da uno degli atleti ...

