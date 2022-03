Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 19:45 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Viabilità DEL 2 MARZO 2022 ORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO CON UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA LAURENTINA, CI SONO CODE IN DIREZIONE EUR ALL’ALTEZZA DI VALLERANELLO SULLA CASSIA BIS, PER UN VEICOLO IN PANNE INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE VITERBO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE CEVERI TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE VEDIAMO NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE Roma SUD PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE IN CARREGGIATA INTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E CASILINA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL GRA, IN USCITA DA Roma SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022)DEL 2 MARZOORE 19.35 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO CON UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA LAURENTINA, CI SONO CODE IN DIREZIONE EUR ALL’ALTEZZA DI VALLERANELLO SULLA CASSIA BIS, PER UN VEICOLO IN PANNE INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE VITERBO TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E CASTEL DE CEVERI TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE VEDIAMO NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONESUD PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E CENTRALE DEL LATTE IN CARREGGIATA INTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E CASILINA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E IL GRA, IN USCITA DASULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma CIRIÈ - Partito il terzo lotto di lavori in via Vittorio Emanuele: cantieri chiusi per l'autunno ... già risistemata nel tratto tra via Roma e via Cavour, e quindi resa più gradevole, ospitale e ... contattando l'ufficio Viabilità, che permetterà loro di parcheggiare gratuitamente negli stalli della ...

Buca pericolosa vicino al tombino: chiusa preferenziale sulla via Ostiense ... per motivi di sicurezza gli agenti dell'VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma ... 769 e 792 deviati sul posto sul tratto di via Ostiense riservato alla viabilità pubblica. Buca ...

