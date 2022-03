Verstappen da record in F1 | sarà il più pagato della storia

(Di mercoledì 2 marzo 2022)stipendio Red Bull – Maxha firmato un contrattocon la Red Bull, che lo porterà ad essere il pilota piùin Formula 1. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times, l’olandese incasserà 40 milioni di sterline a stagione (circa 48 milioni di euro) per i prossimi quattro L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : #Verstappen, contratto record con la Red Bull: sarà il più pagato della storia in #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen record

Sport Fanpage

... Red Bull ha impressionato soprattutto nel day - 1 con l'olandese Maxche ha mostrato un'...assoluto per i due che sono stati gli unici a non aver mai problemi, una tre gironi quasi ...I favoriti sono ancora Hamilton e, ma le Ferrari sono in grado di togliersi ... Charles Leclerc esce allo scoperto e piazza il nuovo! 1:19.804 con gomme medie ed è già un ottimo tempo.... Telegraaf’ zou Max Verstappen een nieuwe meerjarige overeenkomst ondertekenen en zou Verstappen zo’n 50 miljoen dollar per seizoen verdienen, een record voor de Formule 1 en meer dan Lewis ...Max Verstappen starebbe per legarsi indissolubilmente alla Red Bull con un contratto monstre che ritocca durata ed ingaggio.