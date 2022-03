Ucraina, La Ragione: “Poche soluzioni per far fronte ad eventuale stop forniture gas russo” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Oggi la consueta rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La Ragione – leAli alla liberta? a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata all’analisi quantitativa di tematiche di attualità parla di gas naturale. All’invasione russa dell’Ucraina, si legge, “l’Unione europea ha risposto con l’arma delle sanzioni economiche. Tra queste, la più importante riguarda l’estromissione della Russia dallo Swift, il sistema dei pagamenti internazionali. L’impiego di quest’arma causerà gravi danni all’economia dell’ex Paese sovietico ostacolando nei fatti ogni tipo di commercio internazionale, compresa l’esportazione del gas naturale. In un primo tempo alcuni Paesi europei, tra cui Germania e Italia, hanno avanzato delle perplessità legate al contraccolpo che l’impiego di questa misura determinerebbe sulle economie degli stessi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Oggi la consueta rubrica settimanale del quotidiano d’opinione La– leAli alla liberta? a cura del Professor Luca Ricolfi e Fondazione Hume dedicata all’analisi quantitativa di tematiche di attualità parla di gas naturale. All’invasione russa dell’, si legge, “l’Unione europea ha risposto con l’arma delle sanzioni economiche. Tra queste, la più importante riguarda l’estromissione della Russia dallo Swift, il sistema dei pagamenti internazionali. L’impiego di quest’arma causerà gravi danni all’economia dell’ex Paese sovietico ostacolando nei fatti ogni tipo di commercio internazionale, compresa l’esportazione del gas naturale. In un primo tempo alcuni Paesi europei, tra cui Germania e Italia, hanno avanzato delle perplessità legate al contraccolpo che l’impiego di questa misura determinerebbe sulle economie degli stessi ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra in Ucraina, Draghi: “Non è il momento di dire ‘io avevo ragione e tu torto’. Dobbiamo fare i conti con la st… - La7tv : #ottoemezzo #Ucraina, Ivan #Zaytsev: 'Questa guerra è voluta solo dal Governo per ragione ideologiche, non è la gue… - milly_carlucci : In Ucraina la situazione è degenerata in conflitto aperto. I bambini sono inviolabili e nessun confine o ragione po… - 17RobertoBrigan : RT @CucchiRiccardo: Atleti, calciatori, soprani, direttori d'orchestra, scrittori russi non sono nostri nemici. Il popolo russo non è nostr… - MarcoCampa10 : RT @CucchiRiccardo: Atleti, calciatori, soprani, direttori d'orchestra, scrittori russi non sono nostri nemici. Il popolo russo non è nostr… -