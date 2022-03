Svitolina batte Potapova a Monterrey “In missione per l’Ucraina” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Monterrey – Elina Svitolina supera il primo turno all’”Abierto GNP Seguros 2022?, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari in corso sui campi in cemento del Sonoma Club di Monterrey, in Messico. La tennista ucraina, testa di serie numero 1, vestita con i colori del suo paese, ha dominato per 6-2 6-1, in un’ora e 4 minuti di gioco, la russa Anastasia Potapova. “Penso che la mia missione sia unire la comunità tennistica per aiutare l’Ucraina – ha detto Svitolina dopo la partita – Sono qui per questo. Vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione”. Svitolina, che ha promesso di donare i montepremi dei prossimi tornei per aiutare la resistenza contro l’invasione ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 2 marzo 2022)– Elinasupera il primo turno all’”Abierto GNP Seguros 2022?, torneo WTA 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari in corso sui campi in cemento del Sonoma Club di, in Messico. La tennista ucraina, testa di serie numero 1, vestita con i colori del suo paese, ha dominato per 6-2 6-1, in un’ora e 4 minuti di gioco, la russa Anastasia. “Penso che la miasia unire la comunità tennistica per aiutare– ha dettodopo la partita – Sono qui per questo. Vado in campo per la mia nazione e faccio il massimo usando le mie risorse per invitare le persone ad aiutare la mia nazione”., che ha promesso di donare i montepremi dei prossimi tornei per aiutare la resistenza contro l’invasione ...

Advertising

quotidianodirg : #Sport #monterrey Svitolina batte Potapova a Monterrey “In missione per l’Ucraina” - giacDomenico : L'ucraina Svitolina (in blu e giallo) batte la russa Potapova: 'Sono in missione' - RaiSport : Il #tennis s'interroga sulla guerra in #Ucraina A Monterrey la tennista ucraina #Svitolina batte la russa Potapova… - RuggeroValori : il tennis da un segnale incoraggiante per la pace: in un momento così tragico due ragazze sono riuscite a giocare u… - zazoomblog : Svitolina batte la tennista russa: Sono in missione per la mia Patria - #Svitolina #batte #tennista #russa: -