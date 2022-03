Su TikTok si sta diffondendo una disinformazione sulla guerra nucleare da 40 milioni di views (Di mercoledì 2 marzo 2022) Li descriviamo in rapida successione, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di condivisione. Il primo video mostra gli effetti della cosiddetta Bomba Zar, l’arma nucleare considerata la più potente al mondo, diffondendo delle infografiche che puntano a divulgare gli effetti sul breve, medio e lungo raggio rispetto al luogo dell’esplosione. Il secondo video, invece, è una mappa che segnala gli stessi effetti dello stesso ordigno se si trovasse a cadere sulla città di Derby, in Gran Bretagna. Il terzo video mostra un presunto trasferimento, su ruota, di testate nucleari, il tutto condito da urla posticce aggiunte in un secondo momento. Il quarto video pretende di mostrare come una emittente – nella fattispecie la BBC – trasmetterebbe le sue immagini e il suo segnale se ci fosse una guerra nucleare. Il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 2 marzo 2022) Li descriviamo in rapida successione, in modo tale da evitare qualsiasi tipo di condivisione. Il primo video mostra gli effetti della cosiddetta Bomba Zar, l’armaconsiderata la più potente al mondo,delle infografiche che puntano a divulgare gli effetti sul breve, medio e lungo raggio rispetto al luogo dell’esplosione. Il secondo video, invece, è una mappa che segnala gli stessi effetti dello stesso ordigno se si trovasse a caderecittà di Derby, in Gran Bretagna. Il terzo video mostra un presunto trasferimento, su ruota, di testate nucleari, il tutto condito da urla posticce aggiunte in un secondo momento. Il quarto video pretende di mostrare come una emittente – nella fattispecie la BBC – trasmetterebbe le sue immagini e il suo segnale se ci fosse una. Il ...

Advertising

OrianaCatapano : @Sterin86602468 Per farsi commentare i video su TikTok e aumentare quindi visualizzazioni per andare virale diceva… - Liberomambelli : @S_o_n_i_a @alessabocchi Falso. Sta girando un video TikTok in cui #Dostoevskij si è pubblicamente dissociato dal r… - lapastacolpesto : @FR3AKCAM Sì infatti il volo che mi interessa sta giusto 24 euro, una cosa assurda ?? meno male che c'è tiktok allor… - vecotwo : io comunque (come op e la maggior parte delle persone qui grazie a dio) scherzo ma c'è gente su tiktok e anche qui… - implacata : vedo un video TikTok di un padre italiano che sta scappando dall’Ucraina con i figli, mentre sua moglie Ucraina è r… -