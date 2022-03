Stasera in tv c’è Seven | 5 motivi per vedere il thriller con Brad Pitt e Gwyneth Paltrow

Leggi su amica

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci sono film che non diventano mai vecchi. Questo è uno. Ecco perché vi diciamo quali sono i 5validi per(1995), ilcon, Morgan Freeman e. Certi film non passano mai di moda. E la prima collaborazione trae David Fincher, datata 1995, è uno di questi.(o Se7ven, come a volte viene scritto) è unbellissimo. Che merita di essere visto. E rivisto.in tv è su Iris alle 21. Ben scritto, ben diretto e con un cast importante. Che va daa Morgan Freeman. Fino a Kevin Spacey. Quando era ancora una dei più promettenti attori di Hollywood ...