Sonia Bruganelli e il patrimonio da record | a quanto ammonta? Cifre assurde

Leggi su chenews

(Di mercoledì 2 marzo 2022), il suo? Spesso l’opinionista del Gf vip ha ostentato la sua ricchezza: eccoguadagna., il suoè da fare girare la testa: quando guadagna l’opinionista del Gf vip? Spesso la donna è stata criticata, sul web, per aver ostentato la sua ricchezza ma lei non se ne cura, ecco perché. Foto Mediaset PlayEra conosciuta per essere la moglie di Paolo Bonolis ma la donna ha dimostrato tutto il suo “caratterino” come opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini. Apprezzata da molti, meno da alcuni,è abituata ad essere al centro delle critiche. Sicuramente il suo tenore di vita è molto alto non solo grazie al lavoro di ...