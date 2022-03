SIDS | La sindrome della morte in culla | una patologia mortale inspiegabile

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Che cos’è la? Lainè laimprovvisa di bambini, all’apparenza sani, su cui medici e specialisti non sanno offrire alcuna spiegazione. Ancora oggi si tratta di unatanto misteriosa quanto spaventosa…nella, unapoco nota e poco compresa (Pixabay) – curiosauro.it, l’orribileinIn termini medici, la(dall’inglese Sudden Infant Death Syndrome) è laimprovvisa del neonato o di un bambino al di sotto dell’anno di età. Secondo vari studi, è più frequente tra uno e cinque mesi di età. A quanto pare, ...

Ultime Notizie dalla rete : SIDS sindrome

Dire

Abbastanza nota è ladella morte improvvisa del lattante (), che può colpire i bambini nel loro primo anno di vita. Meno nota è la morte improvvisa inspiegabile nei bambini (Sudc), ...Quando i decessi si verificano in bambini di età inferiore a 1 anno, si parla didella morte improvvisa del lattante (), quando i piccoli hanno 1 o più anni si parla di morte improvvisa ...Secondo i ricercatori, tra le cause ci potrebbero essere mutazioni genetiche non ereditarie associate a problemi cardiaci ed epilettici ...