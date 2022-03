Sean Penn ha camminato per chilometri fino al confine con la Polonia per documentare la crisi ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) La scorsa settimana Sean Penn, che sta girando un documentario sulla crisi tra ucraina e Russia per VICE, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Sean Penn ha raccontato di aver "camminato per chilometri" fino al confine con la Polonia dall'ucraina, dove si è recato per girato un documentario sull'invasione della Russia. Sean Penn ha raccontato l'esperienza ucraina in un tweet per condividere un aggiornamento pochi giorni dopo l'annuncio della sua presenza in ucraina, a Kiev, per girare un documentario sull'escalation del conflitto con la Russia. "Io e due colleghi abbiamo camminato per ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 marzo 2022) La scorsa settimana, che sta girando un documentario sullatrae Russia per VICE, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy.ha raccontato di aver "peralcon ladall', dove si è recato per girato un documentario sull'invasione della Russia.ha raccontato l'esperienzain un tweet per condividere un aggiornamento pochi giorni dopo l'annuncio della sua presenza in, a Kiev, per girare un documentario sull'escalation del conflitto con la Russia. "Io e due colleghi abbiamoper ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Immagine che dice tutto: l'attore, regista, milionario Sean Penn fugge dall'Ucraina a piedi verso la Polonia, in un… - RaiNews : “Io e i miei colleghi abbiamo camminato per chilometri verso il confine dopo aver abbandonato la nostra macchina lu… - ilriformista : L’attore e regista Sean Penn, a Kiev per un documentario, costretto a scappare a piedi dal Paese: in una foto la ca… - Lauradaisym : RT @berti_nic: Io ogni volta che leggo 'Sean Penn' dico sottovoce 'per brindare a un incontro', è più forte di me. - FuffoBernardini : RT @berti_nic: Io ogni volta che leggo 'Sean Penn' dico sottovoce 'per brindare a un incontro', è più forte di me. -