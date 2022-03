Advertising

AnsaToscana : Scomparsa nel Pisano, omicida condannato a 29 anni di carcere. Le sparò un colpo di pistola alla testa da distanza… - venti4ore : Scomparsa nel Pisano, omicida condannato a 29 anni di carcere - nnoraelee : Christina Perri ha droppato bopponi come a thousand years, human e jar of hearts e poi è scomparsa nel nulla Christ… - _sunxlouis : sembro scomparsa nel nulla ma ultimamente sto leggendo molto/studiando - MarekNapoli : RT @MissingDeniseMp: Una docu-serie NOVE RACCONTA che ricostruisce la vicenda familiare di Denise Pipitone: una bambina sparita nel 2004 a… -

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa nel

Agenzia ANSA

È Mirella Sintoni a parlare, la mamma di Sara Pedri , la ginecologa di 31 anninulla a Trento . In ogni sua parola trasuda tutto il dolore di una mamma che da un anno non sa cosa sia ...Tra i casi trattati, inoltre, c'è quello relativo alladi Chiara Mercuri . La quarantaseienne, lo scorso 14 gennaio, è sparitanulla ad Ostia assieme ai suoi tre cani, da cui non si ...(ANSA) - PISA, 02 MAR - La corte d'assise del tribunale di Pisa ha condannato oggi a 29 anni di reclusione Francesco Lupino, il tatuatore di 52 ...Tragedia nel pomeriggio di martedì 1° marzo a Offida ... Sulla salma dell’uomo sarà ora disposta l’autopsia, per tentare di risalire alle cause alla base della scomparsa. D’Angelo, ex-assessore a ...