Sandra Milo, cosa le è successo? “Identica” Ma qualcosa non torna (Di mercoledì 2 marzo 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sandra Milo compare a ‘Stasera tutto è possibile’. Sembra essere proprio la celebre attrice, ma qualcosa non torna. È davvero lei? Sandra Milo è una delle più importanti attrici italiane, attive soprattutto negli anni Sessanta. Molto amata dal pubblico, ha fatto una “comparsa” nel programma di Rai Uno Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino. Leggi su youmovies (Di mercoledì 2 marzo 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.compare a ‘Stasera tutto è possibile’. Sembra essere proprio la celebre attrice, ma qualnon. È davvero lei?è una delle più importanti attrici italiane, attive soprattutto negli anni Sessanta. Molto amata dal pubblico, ha fatto una “comparsa” nel programma di Rai Uno Stasera tutto è possibile, condotto da Stefano De Martino.

Advertising

valetalo : Maria è insuperabile, non c'è niente da fare...ma non ho mai visto una Sandra Milo fatta così bene!!! ??????… - zazoomblog : Sandra Milo torna in tv: solo un conduttore come lui poteva farla rinascere – VIDEO - #Sandra #torna #conduttore… - giuliamassoni4 : @AXBproduction È Sandra milo quella? - angela_buscaino : RT @Natalia42707781: @AXBproduction Cioè aspetta: la Donna che Ami NON è uscita con l'Uomo che dice di amare, preferendo stare in Casa per… - Natalia42707781 : @AXBproduction Cioè aspetta: la Donna che Ami NON è uscita con l'Uomo che dice di amare, preferendo stare in Casa… -