Roma, Felix rispedito in Primavera da Mourinho: ecco perché (Di mercoledì 2 marzo 2022) Una "leggerezza" pagata cara. Felix è tornato ad allenarsi con la Primavera (ieri al suo posto con la prima squadra c'era...

Felix Afena fa le ore piccole: Mourinho lo rimanda in Primavera Lo Special c'è rimasto male: Felix è una sua creatura, è lui ad averlo lanciato, premiato dopo la doppietta con il Genoa con l'acquisto di un paio di scarpe di marca e confermato, nonostante le...

