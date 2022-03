"Mosca sta usando bombe a grappolo e termobariche" (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Russia sta muovendo "armamenti eccezionalmente letali" in Ucraina, comprese bombe a grappolo e termobariche: lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas-Greenfield intervenendo al Palazzo di Vetro prima del voto sulla... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Russia sta muovendo "armamenti eccezionalmente letali" in Ucraina, comprese: lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'Onu Linda Thomas-Greenfield intervenendo al Palazzo di Vetro prima del voto sulla...

Advertising

Radio3tweet : L’avanzata Russa, i negoziati e la risposte dell’Europa: cosa sta succedendo in queste ore in Ucraina? Le voci di M… - _Nico_Piro_ : AGGIORNAMENTO, secondo la Bielorussia una delegazione ucraina sta andando a Gomel per colloqui con i russi Ps: 15.2… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin ordina l'allerta del sistema difensivo nucleare russo. Lo riporta la PA. Le sanzioni che sta adotta… - manuhellt : RT @granlombard: L’intento della #Russia, e della #Cina, è quello di un mondo multipolare in cui non ci sia più spazio per la piovra mondia… - nocefra1 : +++ «#Mosca sta usando bombe a grappolo e termobariche». Lo ha detto l'ambasciatrice Usa all'#Onu Linda Thomas-Gree… -