Marko vede Rosso | ' Ferrari ha più potenza dalla power unit'

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Il buon inizio del progetto F1 - 75 è nelle parole dei piloti, degli uomini al muretto come negli avversari. Unache dai test di Barcellona è uscita con buone sensazioni , tanti chilometri all'...

Sebbene nessuno al Montmelò abbia girato il manettino delle mappe motore sulle posizioni che contano, c'è l'impressione, a sentire le parole di Toto Wolff prima, di Helmutadesso, di una ...... passare dai panni del virologo a quelli dell'esperto di geopolitica è un attimo, e anche Helmutnon si è sottratto ad analizzare la complessa situazione tra Ucraina e Russia, chel'Europa ..."Colpisce il fatto che la Ferrari abbia fatto un passo in avanti. Al momento vedo la top-3 con Red Bull, Ferrari e Mercedes", dice Marko ai tedeschi di RTL.Con il cambio regolamentare la gerarchia delle forze in campo in Formula 1 potrebbe essere diversa rispetto a quella delle stagioni passate. E secondo Helmut Marko c'è già una squadra che ha raggiunto ...