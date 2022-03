Luci, designatore degli arbitri ucraini, in lacrime: "Fuggiti su un bus scassato" (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'italiano Luciano Luci, designatore degli arbitri ucraini, è appena rientrato in Italia e, in lacrime, ha raccontato la propria fuga dall'Ucraina, dopo lo scoppio della guerra con la Russia Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) L'italianoano, è appena rientrato in Italia e, in, ha raccontato la propria fuga dall'Ucraina, dopo lo scoppio della guerra con la Russia

