Le ricadute negative della guerra su UniCredit E le strategie di Andrea Orcel per recuperare

Leggi su panorama

(Di mercoledì 2 marzo 2022) In pochi giorni è precipitato tutto. Solo poche settimane fa il titolo aveva toccato i suoi massimi vicino ai 16 euro, poi la caduta verticale.è nel pienotempesta di Borsa per lain Ucraina. Ma l'ad del gruppo ha una ricetta per tornare a crescere. Solo lunedì scorso è stato il titolo più venduto in Borsa, perdendo quasi il 10% in una sola seduta. Ma il calo è partito appena i cannoni hanno tuonato in terra ucraina.infatti è la banca è più esposta in Russia dove è attiva da anni e ha asset totali per oltre 15 miliardi. Ovvio che sia lache le pesanti sanzioni verso la Russia, che l’Occidente sta a più riprese imponendo, rendono scivoloso il business dinel paese di Putin. E così prima lo stop alle nozze con Banco Bpm, ora la ...