Il Milan in allarme per Romagnoli: risentimento all'adduttore, in bilico per il match con il Napoli?

Il Milan è in ansia per Romagnoli. Il capitano rossonero è stato sostituito durante il derby di ieri sera di Coppa Italia per un risentimento muscolare all'adduttore. Potrebbe essere a rischio per il match contro il Napoli di domenica sera. In caso di indisponibilità, toccherebbe a Kalulu. La Gazzetta dello Sport scrive: "Il derby di Romagnoli è durato 26 minuti. Una porzione ridotta durante la quale il capitano rossonero ha comunque confermato di essere in un buon momento: oltre all'anticipo su Dzeko, si sono visti la personalità dei bei tempi nel guidare il reparto e un buon senso della posizione sulle rare discese interiste. Quindi l'infortunio, un risentimento all'adduttore sinistro: dopo un rapido consulto con lo staff medico del ...

