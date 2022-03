Il meteo in Campania: le previsioni per mercoledì 2 marzo 2022 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni meteo per la Campania per oggi, mercoledì 2 marzo 2022. Avellino – Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 948m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 974m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leper laper oggi,. Avellino – Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 948m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 974m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio ...

Advertising

antonellaa262 : Meteo Campania: oltre al gelo proveniente dalla Russia, non sono escluse piogge per le prossime giornate. #meteo… - radiokemonia : Stai ascoltando: NOTIZIARIO METEO CAMPANIA- La musica anni 80 solo su - zazoomblog : Meteo Campania temperature ancora in calo e tornano le piogge - #Meteo #Campania #temperature #ancora… - infoitinterno : Previsioni meteo, in Campania gelo dalla Russia: temperature sotto zero e rischio bufere di neve - anteprima24 : ** Il #Meteo in #Campania: le #Previsioni per martedì primo marzo 2022 ** -