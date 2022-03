Guerra Ucraina, Salvini: “Stiamo pensando di esserci in presenza” (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “Stiamo pensando di esserci in presenza, perché una cosa è manifestare a Berlino, una cosa esserci”. Così Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare il sondaggio del professor Enzo Risso sul conflitto Russia-Ucraina. “Mi piacerebbe che ci sia un flusso di combattenti per la pace”, aggiunge. “Ieri – ha spiegato ho parlato con i leader di Polonia e Ungheria”. Per il leader della Lega “dobbiamo portare in Ucraina dei combattenti di pace, è un rischio, ci Stiamo ragionando, ma non deve essere un problema, pensiamo a un grande movimento per la pace che vada a frapporsi in Ucraina tra il popolo e le bombe”. “Magari -afferma – il prossimo collegamento alla Camera lo facciamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – “diin, perché una cosa è manifestare a Berlino, una cosa”. Così Matteo, nel corso di una conferenza stampa alla Camera per presentare il sondaggio del professor Enzo Risso sul conflitto Russia-. “Mi piacerebbe che ci sia un flusso di combattenti per la pace”, aggiunge. “Ieri – ha spiegato ho parlato con i leader di Polonia e Ungheria”. Per il leader della Lega “dobbiamo portare indei combattenti di pace, è un rischio, ciragionando, ma non deve essere un problema, pensiamo a un grande movimento per la pace che vada a frapporsi intra il popolo e le bombe”. “Magari -afferma – il prossimo collegamento alla Camera lo facciamo ...

