Guerra in Ucraina, i Maneskin congelano il tour: “Siamo vicini a chi soffre” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – A fronte della Guerra in atto fra Russia e Ucraina, i Maneskin congelano l’indicazione delle nuove date del tour già rinviato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, e affidano ad un messaggio scritto in inglese e in italiano sulle storie di Instagram la spiegazione ai fan della loro scelta. “Nonostante la nostra volontà di comunicarvi gli aggiornamenti riguardo al tour italiano ed europeo entro il 1° di marzo, non Siamo in grado di definire e di condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero – scrive il gruppo -. Siamo più vicini che mai ai nostri fan, ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dalla Guerra in questo preciso momento. La nostra ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma – A fronte dellain atto fra Russia e, il’indicazione delle nuove date delgià rinviato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, e affidano ad un messaggio scritto in inglese e in italiano sulle storie di Instagram la spiegazione ai fan della loro scelta. “Nonostante la nostra volontà di comunicarvi gli aggiornamenti riguardo alitaliano ed europeo entro il 1° di marzo, nonin grado di definire e di condividere le nuove date in questo momento di tensione per l’Europa e per il mondo intero – scrive il gruppo -.piùche mai ai nostri fan, ai nostri partner e a tutte le persone afflitte dallain questo preciso momento. La nostra ...

