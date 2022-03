Fiorentina, Italiano mostra cautela: con la Juve è una partita di 180 minuti (Di mercoledì 2 marzo 2022) A poche ore dal fischio d’inizio, la lente d’ingrandimento è già sulla partita di stasera tra Fiorentina e Juventus,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 2 marzo 2022) A poche ore dal fischio d’inizio, la lente d’ingrandimento è già sulladi stasera trantus,...

Advertising

acffiorentina : ?? Vincenzo Italiano ?? #ForzaViola #Fiorentina #ACFFiorentina - sportli26181512 : Fiorentina, Italiano mostra cautela: con la Juve è una partita di 180 minuti: A poche ore dal fischio d’inizio, la… - Mediagol : VIDEO Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: Allegri punta su Aké. E Italiano… - Fiorentinanews : Corriere dello Sport-Stadio: Italiano accende Firenze #Fiorentina - Dalla_SerieA : Diretta Fiorentina-Juve ore 21: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming -… -