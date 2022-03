Elisabetta Canalis: la notizie non è delle migliori (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il ritorno in tv della soubrette non è stato dei migliori: brutte notizie per Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis brutte notizie per la conduttriceNon è stato premiato il ritorno di Elisabetta Canalis in Italia. Il suo programma Vite da copertina, in onda su Tv 8, è stato chiuso in anticipo. A farlo sapere il noto portale di Davide Maggio. A seguirla sono stati poco più di 70mila spettatori, con uno share pari all’1 %. La prima conduzione in solitaria della soubrette sarda si è dunque rivelata un flop anche per adesso non ci sarebbero notizie ufficiali sulla chiusura definitiva. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Cancellato da palinsesti Vite da copertina C’ da precisare che Vite da copertina ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il ritorno in tv della soubrette non è stato dei: brutteperbrutteper la conduttriceNon è stato premiato il ritorno diin Italia. Il suo programma Vite da copertina, in onda su Tv 8, è stato chiuso in anticipo. A farlo sapere il noto portale di Davide Maggio. A seguirla sono stati poco più di 70mila spettatori, con uno share pari all’1 %. La prima conduzione in solitaria della soubrette sarda si è dunque rivelata un flop anche per adesso non ci sarebberoufficiali sulla chiusura definitiva. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli. Cancellato da palinsesti Vite da copertina C’ da precisare che Vite da copertina ...

