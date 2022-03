“È successo un anno fa”. Tomaso Trussardi, la confessione choc su Michelle Hunziker (Di mercoledì 2 marzo 2022) Spunta un dettaglio sul gossip che ha sconvolto il panorama dello showbiz: la rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Come sappiamo fin troppo bene, i due si sono detti addio dopo dieci anni insieme, di cui otto di matrimonio. Dal loro amore sono anche nate due meravigliose figlie: Sole e Celeste. Ma da quello che riporta Dagospia, la showgirl svizzera e l’imprenditore si sarebbero lasciati ben un anno fa ma solo ora avrebbero deciso di rendere nota la separazione. Il giornale scandalistico dice: “Trussardi, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui e Michelle era già finito da un anno. Solo pochi giorni fa i due ex hanno deciso di renderlo pubblico. Perché così ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Spunta un dettaglio sul gossip che ha sconvolto il panorama dello showbiz: la rottura tra. Come sappiamo fin troppo bene, i due si sono detti addio dopo dieci anni insieme, di cui otto di matrimonio. Dal loro amore sono anche nate due meravigliose figlie: Sole e Celeste. Ma da quello che riporta Dagospia, la showgirl svizzera e l’imprenditore si sarebbero lasciati ben unfa ma solo ora avrebbero deciso di rendere nota la separazione. Il giornale scandalistico dice: “, a Filo, la più importante fiera dei tessuti italiana, ha candidamente detto che il matrimonio tra lui eera già finito da un. Solo pochi giorni fa i due ex hdeciso di renderlo pubblico. Perché così ...

