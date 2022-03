Diego Damis 41enne italiano ucciso a Chicago | colpito a morte mentre tornava a casa dal lavoro

(Di mercoledì 2 marzo 2022), 41 anni, è statoe il suo corpo sarebbe stato trovato dalla polizia nello scorso weekend., secondo la ricostruzione,dopo una giornata di, originario di Perugia, viveva negli Stati Uniti dal 2015 dove si era ritagliato un posto come barista.: la ricostruzione dell’omicidiosarebbe statoa coltellatedal, ...

RobertoGueli : RT @TgrRai: Italiano rapinato e ucciso mentre tornava a casa dal lavoro a Chicago, dove viveva dal 2015. Diego Damis, 41anni, era originari… - Giornaleditalia : #DiegoDamisChicago Chi è Diego Damis, italiano originario di Perugia ucciso a Chicago - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: MORIRE X 200 DOLLARI? DIEGO DAMIS BARISTA DI 41 ANNI EMIGRATO USA NEL 2015 X CAMBIARE VITA PUGNALATO DERUBATO DEL PO… - IlFattoNisseno : Italiano rapinato ed ucciso a coltellate a Chicago: Diego Damis aveva 41 anni - EmanuelePrisco : RT @GiorgiaMeloni: Diego Damis, 41enne italiano, sarebbe stato rapinato e ucciso mentre rientrava da lavoro a Chicago. Mi auguro che si fac… -

CHICAGO - Italiano ucciso a coltellate a Chicago. Probabile una rapina finita male. L'uomo si chiamava, 41 anni, e faceva il barista negli Usa dal 2015. L'aggressione è avvenuta venerdì scorso mentre tornava a casa dal lavoro, lungo South Greenwood Avenue a Chicago.lavorava al The ..., 41enne italiano ucciso a Chicago/ La sorella: "Era benvoluto da tutti" 'Sarà un esempio significativo di approccio transdisciplinare grazie ad un consorzio in cui lavoreranno clinici, ...CHICAGO – Italiano ucciso a coltellate a Chicago. Probabile una rapina finita male. L’uomo si chiamava Diego Damis, 41 anni, e faceva il barista negli Usa dal 2015. L’aggressione è avvenuta venerdì sc ...Secondo i familiari Diego è stato trovato senza più il portafogli addosso È finita così la vita di Diego Damis, 41 anni, barista perugino che dal 2015 si era trasferito a Chicago dove lavorava al The ...