Di Maio | bombe su case civili | questi sono crimini guerra

(Di mercoledì 2 marzo 2022) "Cirusse che stanno cadendo sulledeidi". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Dia Mattino 5. "No", non stiamo entrando in. "...

Ultime Notizie dalla rete : Maio bombe

Agenzia ANSA

"Ci sonorusse che stanno cadendo sulle case dei civili, questi sono crimini di guerra". Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Dia Mattino 5. "No", non stiamo entrando in guerra. "Stiamo ...10.18 - 'Ci sonorusse che stanno cadendo sulle case dei civili, questi sono crimini di guerra'. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Dia Mattino 5. 09.55 - La Commissione europea ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio questa mattina ha commentato l'intervento dell'Italia nella guerra tra Ucraina e Russia."Non stiamo entrando in guerra, stiamo rispondendo a una richiesta di aiuto, fornendo supporto economico e militare all'Ucraina", sottolinea Di Maio. "Si tratta di legittima difesa, è un Paese invaso ...