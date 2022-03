Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Chilogrammi in più nei bambini, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di Covid. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimo anno i piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 2 marzo 2022) (Adnkronos) – Chilogrammi in più nei, soprattutto tra coloro che avevano già un problema di sovrappeso o obesità, a causa della pandemia di. Colpa di sedentarietà, noia, cibo spazzatura e troppe ore passate tra tablet e tv. La conferma, a due giorni dalla Giornata mondiale dell’obesità del 4 marzo, arriva da un recente studio pubblicato su ‘Jama’, secondo cui nell’ultimoi piccoli con chili di troppo sono ulteriormente ingrassati in media di 3-5 chili, più del triplo del giusto aumento di peso dei loro coetanei sani, peggiorando quindi le condizioni di salute. Un quadro del tutto simile per i bimbi italiani, secondo gli esperti della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica (Siedp), complicato ulteriormente dall’impossibilità da parte degli ambulatori dedicati all’obesità infantile, di far fronte ...

Advertising

vanda235 : @FabioCasalucci Anche mia mamma Fabio, ha 86 anni ma se non fosse per il ginocchio sul quale era caduta qualche ann… - umanesimo : @VolpiPvolpi99 alle ultime elezioni putin ha dovuto taroccare i risultati del voto elettronico (ai danni dei comuni… - Rickycrosta : RT @ChanceGardiner: Israele, Shamir Medical Center: 'I VACClNl sono collegati all'aumento di trombosi trombocitopenica (TTP) che causa coa… - StraNotizie : Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini - italiaserait : Covid, in un anno fino a +5 kg per bambini -