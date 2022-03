Così il tragico della morte rende la vita biologica vita umana (Di mercoledì 2 marzo 2022) Negli ultimi due anni siamo stati circondati dalla notizia della morte. Questo stato di assedio, di sicuro fisico, anche per via delle limitazioni senza precedenti, è stato però anzitutto mentale. Ed è sempre massimamente straniante che di questa notizia, di questa presenza tra tutte la più minacciosa, non possiamo dire né sapere nulla, se non temerla osservandola nella linea che vediamo attraversare agli altri e farne esperienza nella loro irrimediabile assenza. Ma il nostro modo di vivere questa minaccia negli anni pandemici è stato tragico? O il tragico è solo ormai termine di vuota retorica che ha perso ogni legame con quel modo di percepire l’uomo nel mondo che ha dato forma a tanta parte della storia della letteratura, della cultura e quindi ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 marzo 2022) Negli ultimi due anni siamo stati circondati dalla notizia. Questo stato di assedio, di sicuro fisico, anche per via delle limitazioni senza precedenti, è stato però anzitutto mentale. Ed è sempre massimamente straniante che di questa notizia, di questa presenza tra tutte la più minacciosa, non possiamo dire né sapere nulla, se non temerla osservandola nella linea che vediamo attraversare agli altri e farne esperienza nella loro irrimediabile assenza. Ma il nostro modo di vivere questa minaccia negli anni pandemici è stato? O ilè solo ormai termine di vuota retorica che ha perso ogni legame con quel modo di percepire l’uomo nel mondo che ha dato forma a tanta partestorialetteratura,cultura e quindi ...

