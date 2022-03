“Ci vogliono cancellare”, Zelensky attacca l’aggressione russa in Ucraina. La Russia richiama Yanukovych (Di mercoledì 2 marzo 2022) In un nuovo discorso del Presidente ucraino Zelensky è arrivato un potente J’accuse contro l’invasione russa in Ucraina. Zelensky è apparso in onda dopo la distruzione della torre della tv e la distruzione del memoriale della Shoah di Kiev, che ha scatenato una reazione di rabbia. Zelensky ha accusato la Russia di Putin di voler schiacciare la storia e la cultura Ucraina, annientandola e annettendola a quella russa. Parole dure quelle del Presidente che troverebbero conferma anche nella recente notizia battuta dalle agenzie, ovvero la presenza dell’ex Presidente ucraino filorusso Yanukovych a Minsk. Il Presidente Zelensky attacca l’invasione russa: “Ci vogliono ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) In un nuovo discorso del Presidente ucrainoè arrivato un potente J’accuse contro l’invasioneinè apparso in onda dopo la distruzione della torre della tv e la distruzione del memoriale della Shoah di Kiev, che ha scatenato una reazione di rabbia.ha accusato ladi Putin di voler schiacciare la storia e la cultura, annientandola e annettendola a quella. Parole dure quelle del Presidente che troverebbero conferma anche nella recente notizia battuta dalle agenzie, ovvero la presenza dell’ex Presidente ucraino filorussoa Minsk. Il Presidentel’invasione: “Ci...

