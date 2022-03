Banchero non si ferma: 21 punti e Duke sbanca Pittsburgh (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Duke di Banchero (21 punti con 7/10 al tiro) comincia a lasciare il segno nella storia del programma di basket più famoso d'America, a livello collegiale. I Blue Devils vincono a Pittsburgh 86 - 56 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ladi(21con 7/10 al tiro) comincia a lasciare il segno nella storia del programma di basket più famoso d'America, a livello collegiale. I Blue Devils vincono a86 - 56 ...

Advertising

OdeonZ__ : Banchero non si ferma: 21 punti e Duke sbanca Pittsburgh - Gazzetta_NBA : Banchero non si ferma: 21 punti e Duke sbanca Pittsburgh #banchero - Presidentismo : @PpPacers99 Dagli highlights sembra un buon difensore con il fisico da formare e con un potenziale pazzesco. Tira a… - GMarkabaoui : @kanyegatti Boh io sono il più grande hater di Banchero ma così addirittura non saprei - agnese52s : RT @SkySportNBA: NCAA, Duke non si ferma: @Pp_doesit segna 21 punti, Syracuse va ko -