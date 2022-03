Bacchetti | il pianista che con Mozart non sa danzare

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Di Mario Fresa Caro Andrea, gliel’ho già scritto e glielo ripeto, visto che tiene così tanto al mio giudizio: il suonon mi garba; è grigio, sonnacchioso, pesante. Qualche giorno fa, per convincermi del contrario, lei mi ha tempestato di email e di messaggi, allegando alcune recensioni che lodavano le sue interpretazioniiane. Abbiamo dialogato a lungo e, alla fine, ci siamo intesi: io la considero unprivo di personalità (se ne faccia una ragione) e lei ha risposto attaccandomi, col risultato di incappare in parecchi errori di estetica e di storiografia musicale (e farò a meno di mettere in evidenza la sua sintassi aggrovigliata e la sua pessima ortografia, aggravate peraltro da una spiccata predilezione per le soluzioni tachigrafiche…). Ma veniamo al punto. Dovrebbe sapere che un “da ...

salernonotizie : Il Dj salernitano Aniceto a Tiki Taka per rispondere alle offese su Salerno del pianista Bacchetti -

... per difendere la sua Salerno dopo le parole pesanti pronunciate la settimana scorsa dalAndrea, durante la puntata del 21 febbraio, ha definito Salerno come 'la città ...Dj Aniceto sarà ospite della trasmissione di Italia Uno Tiki Taka , per difendere la sua Salerno dopo le parole pesanti pronunciate la settimana scorsa dalAndrea. La frase incriminata, durante la puntata del 21 febbraio, ha definito Salerno come ' la città più brutta d'Italia ', affermazione subito contestata dal conduttore ...E’ continuato l’attacco a Salerno del pianista genovese Andrea Bacchetti, ospite della trasmissione in onda su Italia 1 “Tiki Taka” che, lunedì sera, si è ritrovato a rendere conto delle sue esternazi ...Il Dj salernitano Aniceto sarà ospite stasera alla trasmissione di Italia Uno Tiki Taka, per difendere la sua Salerno dopo le parole pesanti pronunciate la settimana scorsa dal pianista Andrea Bacchet ...