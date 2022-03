Anche nel 2022 le chiamate con prefisso +44, da quale nazione provengono le ping calls (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci risiamo, Anche all’inizio di questo 2022 con le chiamate con prefisso +44 che arrivano sui telefoni di tanti italiani in queste ore. Siamo ancora una volta al cospetto del fenomeno delle ping calls che rappresenta un pericolo per le ignare vittime. Meglio chiarire dunque di che cosa si tratti, considerando che il fenomeno è tristemente noto ormai da qualche anno. Anche all’inizio del 2021 abbiamo approfondito il tema della chiamate con prefisso +44. Si tratta naturalmente di telefonate provenienti dall’estero ed in particolare dal Regno Unito. Considerando che gran parte dei nostri lettori non avranno contatti diretti proprio dal paese d’oltremanica, verrebbe proprio da chiedersi da chi possa giungere un tentativo di chiamata. ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ci risiamo,all’inizio di questocon lecon+44 che arrivano sui telefoni di tanti italiani in queste ore. Siamo ancora una volta al cospetto del fenomeno delleche rappresenta un pericolo per le ignare vittime. Meglio chiarire dunque di che cosa si tratti, considerando che il fenomeno è tristemente noto ormai da qualche anno.all’inizio del 2021 abbiamo approfondito il tema dellacon+44. Si tratta naturalmente di telefonate provenienti dall’estero ed in particolare dal Regno Unito. Considerando che gran parte dei nostri lettori non avranno contatti diretti proprio dal paese d’oltremanica, verrebbe proprio da chiedersi da chi possa giungere un tentativo di chiamata. ...

Ultime Notizie dalla rete : Anche nel Caccia ai patrimoni degli oligarchi russi Possiede villa di Merloni a Romazzino, villa Maramozza a Lerici e altre mega residenze di lusso nel Golfo del Pevero. A Usmanov potrebbe anche essere revocata l'onorificenza ricevuta da Mattarella ...

Covid in Toscana, bollettino 2 marzo 2022: 2.413 nuovi casi e 18 morti Leggi anche > Firenze, nel giorno di Fiorentina - Juventus i postini non consegneranno nelle vie 'juventine' I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 825.177 (95,8% dei casi totali). Oggi ...

Dividendi record anche nel 2022. Saranno a prova di guerra? Il Sole 24 ORE Jay-Z e Kanye West sono i rapper più ricchi del mondo: ecco quanto hanno guadagnato i due artisti È stata pubblicata la lista dei guadagni nel 2021 dei rapper americani: Jay Z comanda la classifica con 470 milioni di dollari, dietro di lui solo ...

Novavax in Alto Adige, l'esordio è al rallentatore Le prenotazioni per il primo giorno di vaccini sono passate da 50 a 160. Comunque numeri bassi per il farmaco a base proteica che dovrebbe vincere le perplessità dei no vax. Franzoni: anche con numeri ...

