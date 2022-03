Ance Campania entra in Estramoenia Della Gatta | Rigenerazione e riqualificazione temi in linea con nostra mission

(Di mercoledì 2 marzo 2022)in Est(ra)moenia, associazione di imprenditori e professionisti per la realizzazione di progetti di sviluppo per l’area che unisce il centro antico di Napoli alla zona orientalecittà. Luigi, presidente di, spiega che “l’adesione ad Est(ra)moenia è un impulso importante al nostro panorama associativo e consente a tutti noi di mettere insieme realtà, esperienze ed energie attraverso le competenze multisettoriali che appartengono ad una vasta compagine sociale, culturale, artistica, imprenditoriale, accademica. Questa adesione ci consentirà di fornire supporto, sotto forma di idee, forze, spunti e progetti, anche perché il temae ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ance Campania

Il Denaro

... Ordine degli Psicologi della, DIARC - Dipartimento di architettura dell'università degli studi di Napoli Federico II, Associazione napoletana costruttori edili -, Associazione ......che ha visto mettere in capo la cooperazione istituzionale tra Regione, Provincia e Comuni per arrivare al risultato. Aggiungerei anche le associazioni di categoria: Confindustria etra ...Ance Campania entra in Est(ra)moenia, associazione di imprenditori e professionisti per la realizzazione di progetti di sviluppo.Nel corso dell'incontro è stata concordata la massima collaborazione tra tutti gli interlocutori interessati e sono state stabilite le linee di azione comune per garantire la migliore assistenza ai ci ...