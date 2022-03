Vaccino Novavax, efficacia oltre 82% a 6 mesi: i dati (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Il Vaccino anti-Covid di Novavax, per il quale sono iniziate in questi giorni le somministrazioni anche in Italia, ha mantenuto “un alto livello di efficacia per un periodo di sorveglianza di 6 mesi” in un’analisi estesa dello studio di fase 3 sul prodotto (NVX-CoV2373 o Nuvaxovid*), condotto nel Regno Unito. Lo comunica l’azienda americana, sottolineando in particolare che dall’analisi è emersa “un’efficacia del Vaccino dell’82,5% nella protezione contro tutte le infezioni Covid-19, sia sintomatiche che asintomatiche”. Il profilo di sicurezza si è confermato “rassicurante”. Le nuove informazioni – spiega Novavax – arrivano dall’esame finale del trial di fase 3 pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ nel giugno scorso, i cui risultati sono ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Ilanti-Covid di, per il quale sono iniziate in questi giorni le somministrazioni anche in Italia, ha mantenuto “un alto livello diper un periodo di sorveglianza di 6” in un’analisi estesa dello studio di fase 3 sul prodotto (NVX-CoV2373 o Nuvaxovid*), condotto nel Regno Unito. Lo comunica l’azienda americana, sottolineando in particolare che dall’analisi è emersa “un’deldell’82,5% nella protezione contro tutte le infezioni Covid-19, sia sintomatiche che asintomatiche”. Il profilo di sicurezza si è confermato “rassicurante”. Le nuove informazioni – spiega– arrivano dall’esame finale del trial di fase 3 pubblicato sul ‘New England Journal of Medicine’ nel giugno scorso, i cui risultati sono ...

