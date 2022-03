Uncharted | Tati Gabrielle | “È stato più bello prendere a calci Mark Wahlberg di Tom Holland!”

(Di martedì 1 marzo 2022) La video intervista ae Sophia Taylor Ali, protagoniste di, film prequel del videogioco, con Tom Holland nel ruolo di Nathan Drake. È in sala, film di Ruben Fleischer che fa da prequel alla saga di videogiochi di Naughty Dog. È la storia di Nathan Drake, avventuriero e cacciatore di tesori. A interpretarlo è Tom Holland, al momento faccia simbolo di Sony, che produce, grazie al successo del suo Spider-Man. Nel film Nate non è ancora l'eroe vissuto che si vede nei giochi, ma un ragazzo che fa il barista a New York e fa il ladro per arrotondare. È nella Grande Mela che lo avvicina Victor "Sully" Sullivan (), che non sa, diventerà presto il suo mentore. È Sully …

Nel cast anche Antonio Banderas e Tati Gabrielle. Uncharted, Tom Holland: "Nel film ho dovuto imparare a muovermi come un uomo, non più come un ragazzino" Stabile in seconda posizione Assassinio sul ... La video intervista a Tati Gabrielle e Sophia Taylor Ali, protagoniste di Uncharted, film prequel del videogioco, con Tom Holland nel ruolo di Nathan Drake. È in sala Uncharted, film di Ruben Fleische ... Il film non approfondisce solo il rapporto tra il giovane Nathan e suo fratello maggiore Samuel, ma anche come è nata l'amicizia con il mentore.