Uefa, UFFICIALE: 1 milione di euro in favore dei bambini ucraini (Di martedì 1 marzo 2022) La Uefa Foundation for Children, l'unità benefica per i bambini d'europa della federcalcio europea, ha deciso di stanziare 1... Leggi su calciomercato (Di martedì 1 marzo 2022) LaFoundation for Children, l'unità benefica per id'pa della federcalciopea, ha deciso di stanziare 1...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La nazionale di calcio russa è ufficialmente esclusa dagli spareggi per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 e da… - 100x100Napoli : La #UEFA scende in campo per aiutare i bambini ucraini. - temafootball24 : ??#FIFA e #UEFA?? UFFICIALE la sospensione di Nazionale e club russi da tutte le competizioni! ???? A cura di… - CordelGiorno : Tutte le squadre russe sono state sospese da tutte le competizioni Uefa e Fifa. Il massimo organo di calcio europeo… - kingdano86 : RT @CampiMinati: Ufficiale: Fifa e Uefa sospendono la Russia. Con un reclamo ufficiale, l'Inter rivendica lo scudetto dello Zenith San Piet… -