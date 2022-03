Ucraina | offensiva russa a tutto campo | ?missili su Kharkiv e Mariupol

Advertising

GiovaQuez : In una nota il ministero degli Esteri russo ha affermato che i paesi che sostengono l'Ucraina con armi letali si de… - Agenzia_Ansa : Mosca: 'L'offensiva in Ucraina continua fino al raggiungimento degli obiettivi' #ANSA - pietroraffa : === Ucraina: esercito, Russia rallenta ritmo offensiva (AGI) #RussiaUkraineWar - claudina1947 : RT @tg2rai: 'La Russia continuerà l'offensiva fino al raggiungimenti degli obiettivi', così il #Cremlino. Nuovamente sotto attacco #Kharkiv… - direpuntoit : Continua l'offensiva della #Russia in #Ucraina. L'Italia trasferisce l'ambasciata da #Kiev a L'viv. -

... 46 anni, imprenditore italiano a Bucha, una cittadina alle porte della capitale. Il suo è ... La testimonianza arriva nel sesto giorno dell'russa, cominciata giovedì. Oggi un convoglio ......le truppe russe si stanno organizzando per continuare l'contro Kiev, Zelensky è intervenuto in videocollegamento alla plenaria straordinaria del Parlamento europeo sulla guerra in. "...Il sesto giorno di guerra in Ucraina vede un intensificarsi dell’offensiva da parte di Mosca: secondo quanto riportato da “Fanpage.it”, infatti, la città di Kharkiv è sotto attacco da ore con missili ...In questa edizione: Zelensky all'UE: "Non abbandonateci". Metsola: Ucraina lotta per valori europei. La Russia proseguirà l'offensiva. Draghi: "Serve reazione rapida e unitaria". Istat: a febbraio ...