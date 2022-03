Ucraina, fuga da Kiev: cittadini cercano di attraversare un ponte distrutto (Di martedì 1 marzo 2022) All'ingresso nord - occidentale della capitale Ucraina Kiev, alcuni cittadini cercano di attraversare un ponte distrutto per fuggire dall'invasione russa nel Paese. I soldati, invece, utilizzano la ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) All'ingresso nord - occidentale della capitale, alcunidiunper fuggire dall'invasione russa nel Paese. I soldati, invece, utilizzano la ...

Advertising

matteosalvinimi : La priorità è unirsi per fermare la guerra, e mettere subito in salvo donne e bambini in fuga dall’Ucraina aggredit… - SkyTG24 : Per gestire l’emergenza entra in campo anche #Airbnb: offrirà infatti in maniera gratuita alloggi a 100.000 rifugia… - enpaonlus : Pubblicata l’annunciata nota del @MinisteroSalute che consente ai profughi in fuga dall’Ucraina di entrare in Itali… - ITERESI1 : RT @pomeriggio5: Oggi a #Pomeriggio5, seguiremo l'arrivo in Italia dei profughi in fuga dall'Ucraina. E poi, il caso della parrucchiera ucc… - pomeriggio5 : Oggi a #Pomeriggio5, seguiremo l'arrivo in Italia dei profughi in fuga dall'Ucraina. E poi, il caso della parrucchi… -