Ucraina | Fontana | ' ex Covid hotel per profughi | in contatto con governo per intervento al confine'

Milano 1 mar. (Adnkronos) - "Stiamo riattivando alcuni ex alberghi Covid e verranno messi a disposizione delle persone che scappano dall'Ucraina e che si trovano sole in Italia". Lo ha detto a Radio Lombardia il presidente Attilio Fontana, spiegando che ha "deciso di annullare la presentazione delle Olimpiadi a Dubai, perché in questi giorni è importante rimanere in Lombardia per cercare di coordinare gli aiuti per l'Ucraina e soprattutto aiutare le persone che hanno bisogno di venire da noi, per cercare di sottrarsi alla tremenda guerra e creare le condizioni perché possano farlo, quindi è importante essere qui. Le Olimpiadi le presenteremo in un'altra occasione". L'iniziativa di sostegno all'Ucraina è su più fronti: "Innanzitutto, dalla sera stessa che è iniziata la guerra, con la fondazione ...

