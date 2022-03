Advertising

iconanews : Ucraina: Fico, al fianco del popolo e delle Isitituzioni - milabigiu : @Roberto_Fico @VCmilyte @ratasjuri @LRSeimas @Riigikogu @Montecitorio @ua_parliament L'UE è entrata di fatto in gue… - nadiacosso : @Roberto_Fico @VCmilyte @ratasjuri @LRSeimas @Riigikogu @Montecitorio @ua_parliament A fianco dell'Estonia , Lituan… - robynol781012 : RT @AlfioKrancic: @blogaccioBlog @Mania48Mania53 Al di fuori dell'Ucraina, c'è NATOland. Putin non può prendersi un fico secco. Scatenerebb… - SindarSad : @Roberto_Fico @ua_parliament Oggi Belorussia si unì alla Russia nell'invasione militare sul territorio dell'Ucraina… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Fico

...afferma il presidente della Camera Roberto. "Con Viktorija milyt - Nielsen e Jüri Ratas abbiamo ribadito l'importanza che l'Europa si dimostri unita e compatta sia nel supportare l'...L'avanzata dell'esercito russo sembrava inarrestabile, la resistenzapareva destinata a cedere in poche ore. Invece a cinque giorni dall'inizio dell'invasione lo ...in realtà una foglia di, ..."Questa mattina ho avuto un confronto con i presidenti dei parlamenti della Lituania e dell'Estonia sul momento drammatico che sta vivendo l'Ucraina, un momento buio e preoccupante per tutta l'Europa.CATANZARO – “Le ombre della guerra purtroppo si allungano su tutto il mondo occidentale. Per parte nostra stiamo tentando di mettere in campo delle misure, da finanziare con i fondi comunitari, per ac ...