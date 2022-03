Ucraina: Faraone (Iv), 'Putin cadrà se Ue sarà orizzonte e modello' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Negoziare una pace vera, stabile e giusta". Lo ha detto il presidente dei senatori di Iv Davide Faraone nelle dichiarazioni di voto al Senato dopo l'intervento di Mario Draghi sull'Ucraina. "E' stato violato il diritto internazionale" e "noi non siamo stati inermi. L'Europa per la prima volta ha preso provvedimenti senza precedenti", ha spiegato. "Non cadrà Putin solo per questo, ma se lo isoleremo nella comunità mondiale e nell'opinione pubblica interna. Putin cadrà se l'Europa sarà un modello, un orizzonte per i popoli che Putin vuole occupare. Più impietoso è il confronto, prima verra rovesciato". Faraone, tra le altre cose, ha rilanciato la proposta fatta da Matteo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Negoziare una pace vera, stabile e giusta". Lo ha detto il presidente dei senatori di Iv Davidenelle dichiarazioni di voto al Senato dopo l'intervento di Mario Draghi sull'. "E' stato violato il diritto internazionale" e "noi non siamo stati inermi. L'Europa per la prima volta ha preso provvedimenti senza precedenti", ha spiegato. "Nonsolo per questo, ma se lo isoleremo nella comunità mondiale e nell'opinione pubblica interna.se l'Europaun, unper i popoli chevuole occupare. Più impietoso è il confronto, prima verra rovesciato"., tra le altre cose, ha rilanciato la proposta fatta da Matteo ...

